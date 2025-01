Prima pagina Gazzetta dello Sport: "StraInter. Il diavolo si butta. Disastro Motta"

La Gazzetta dello Sport apre con la serata di Champions League. Sprofondano Milan e Juventus, battute rispettivamente da Dinamo Zagabria e Benfica. Altra prestazione particolarmente sottotono per i rossoneri, che nel primo tempo, dopo aver più volte rischiato di subire gol, vedono sbloccare la partita dal gioiellino Baturina. La partita si complica al 39' per il rosso a Musah. Nel secondo tempo Pulisic sembrava potesse riarire i conti ma la rete di Pjaca condanna il Diavolo al tredicesimo posto. Fanno anche peggio i bianconeri, che all'Allianz Stadium subiscono due reti per tempo da Pavlidis e Kokcu e concludono al ventesimo posto.