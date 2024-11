Prima pagina Gazzetta dello Sport sulla Champions: "Inter vai alle stelle"

"Inter vai alle stelle" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla gara di stasera di Champions League dove i nerazzurri affronteranno il Lispia a San Siro. Inzaghi ha pronti altri 8 cambi e davanti tornerà la coppia Lautaro-Taremi. In caso di vittoria l'Inter andrebbe in testa alla classifica.