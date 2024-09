Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Theo e Leao: ultimo avviso. Osimhen, cose turche!"

"Theo e Leao, ultimo avviso". Continua a tirare un'aria piuttosto pesante in casa Milan dopo il "cooling break gate" durante la partita all'Olimpico contro la Lazio che ha visto Theo Hernandez e Rafael Leao non andare con il resto dei compagni ad ascoltare le istruzioni di Fonseca dopo che quest'ultimo li aveva fatti partire entrambi dalla panchina. Come svelato da La gazzetta dello Sport, tuttavia, ci sarebbe stato in seguito un confronto tra i due con Fonseca ed una chiamata di Ibrahimovic, in cui entrambi hanno chiesto scusa a patto che certe scene non si ripetano in futuro.

Napoli - "Cose turche", sta per rientrare il caso Osimhen visto che l'attaccante nigeriano approda Turchia. Passa in prestito secco al Galatasaray per i prossimi dodici mesi, con la clausola che scende ad 80 milioni, scrive la rosea.