Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Thuram: Nessuna come l'Inter"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina l'intervista esclusiva realizzata con il nuovo capocannoniere della Serie A, nonché uomo immagine finora della stagione dell'Inter, Marcus Thuram. "Nessuna come l'Inter: facciamo paura, vogliamo tutto" ha detto il foglio d'arte, allontanando anche le voci di mercato: "Non me ne andrò mai via da qui con la clausola".

Mercato - A proposito di mercato, la prima pagina della rosea fa un punto anche su quello di Milan e Juventus. I rossoneri stanno sondando il mercato dei difensori centrali qualora partisse Tomori a gennaio e per sostituire l'inglese piace lo spagnolo classe 2004 del Valencia Cristhian Mosquera. Nei bianconeri l'assist potrebbe arrivare dall'agente Jorge Mendes, il quale ha aperto al trasferimento di Antonio Silva e alla permanenza di Conceicao