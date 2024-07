Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Un, due, tre Milan: asse col Chelsea, non solo Lukaku"

Lukaku e non solo. Si scalda l'asse di mercato tra Londra, sponda Chelsea, e la Milano rossonera. Oltre a al centravanti belga, i rossoneri puntano a Chalobah per la difesa e Chukwuemeka per il centrocampo, così da regalare subito tre colpi di prima fascia a Fonseca.

Juventus - Per Thuram siamo ormai ai dettagli e questa potrebbe essere la settimana decisiva. Khephren è pronto a sfidare il fratello Marcus ripercorrendo le orme bianconere del papà Lilian. Per il dopo Chiesa, inoltre, rispunta il nome di Jason Sancho, già cercato lo scorso inverno. L'inglese - dopo il prestito al Borussia - ha fatto ritorno a Manchester, ma il suo volere è quello di non rimanere alla corte di Ten Hag.

Italia - Dopo la clamorosa debacle azzurra a Euro24 si va verso le elezioni anticipate del prossimo presidente della FIGC, che potrebbero essere spostate da marzo 2025 al prossimo 4 novembre. Intento il presidente uscente Gabriele Gravina, deluso dalle critiche, valuta la possibilità di non ricandidarsi.

Europei - La Slovenia di Jan Oblak si arrende soltanto ai rigori contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, in lacrime al termine del primo tempo supplementare per il rigore fallito poco prima. Provvidenziale per i lusitani un super Diogo Costa, che prima mette il piede su un tiro di Sesko e poi neutralizza tre rigori su tre. Adesso per il Portogallo ci sarà la Francia, che nel pomeriggio ha eliminato il Belgio, con Vertonghen che porta a nove il computo degli autogol della competizione.