Gazzetta - Demme atteso in serata in Italia: decisiva la voglia di Napoli del tedesco

Niccolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'affare Diego Demme, ormai pronto a vestire la maglia del Napoli di Gattuso: "Demme atteso addirittura anche in serata, anche perchè domani dovrebbero esserci le visite mediche. La volontà del giocatore è stata determinante, la voglia di venire a Napoli e giocare al San Paolo, il tifo per il Napoli trasmesso dal papà, una serie di concause che hanno permesso che la trattativa andasse in porto in tempi brevi, al di là delle cifre che il Napoli sborserà, 10 mln più 3 di bonuns".