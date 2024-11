Prima pagina Gazzetta: "Juve, serve Skriniar"

"Voglia da Re". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, soffermandosi su Lautaro Martinez e la delusione dopo esser arrivato soltanto al settimo posto nella classifica del Pallone d'Oro. Il verdetto è stato uno stimolo per l'attaccante sudamericano, che adesso vorrà fare di più con la maglia dell'Inter sia in Italia che in Europa.

JUVENTUS - Taglio alto dedicato alla Juventus e soprattutto al mercato, visto che i bianconeri devono ancora trovare un sostituto all'altezza di Bremer. La discesa in classifica, avuta dopo il pareggio contro il Parma, ha convinto la dirigenza juventina a muoversi sempre più nella direzione di Milan Skriniar, difensore in uscita dal Paris Saint-Germain.