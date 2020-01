Gazzetta - Koulibaly non recupera, ha bisogno di un'altra settimana. Fabian ce la fa

L'edizione online de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le probabili scelte di Gattuso in vista della sfida di lunedì contro l'Inter. Koulibaly non recupererà, almeno una settimana di stop. Anche Maksimovic out, quindi accanto a Manolas ci sarà ancora Luperto (favorito su Hysaj). Al centro dell’attacco ci sarà ancora Milik, affiancato da Callejon (favorito su Lozano) e Insigne. Fabian Ruiz reduce dall'attacco febbrile dovrebbe essere in campo.