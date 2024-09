Prima pagina Gazzetta: "L'Italia fa il bis"

"L'Italia fa il bis" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi parlando del successo della Nazionale in casa di Israele. Dopo il 3-1 in casa della Francia, seconda vittoria consecutiva in Nations League per l'Italia di Spalletti che ha battuto per 2-1 Israele portandosi così a quota 6 in classifica. Frattesi scatenato: la riserva dell'Inter non sbaglia un colpo in azzurro, poi il bis di Kean.

Il ritorno della A - Sabato torna il campionato: "Inter, Juve e le altre big: come riparte la corsa". C'è spazio poi anche per i rossoneri: "Leao e Theo perdonati. Sabato subito titolari", Fonseca pronto a schierare i due, out inizialmente con la Lazio, dal primo minuto.