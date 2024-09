Prima pagina Gazzetta: "Lautaro: rivince la mia Inter", nessun accenno ad ADL e al Napoli

"Rivince la mia Inter" è il tiolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola con un Lautaro Martinez in esclusiva alla rosea. "Non dobbiamo fermarci alle due stelle. Alziamo il livello perché bisogna conquistare altri trofei" le parole dell'attaccante argentino nell'intervista rilasciata al quotidiano. Nessun accenno alle parole di De Laurentiis e al Napoli in prima.