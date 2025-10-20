Prima pagina

Gazzetta non esclude ribaltoni in casa Juve: "Tudor sul filo"

Oggi alle 07:55Notizie
di Arturo Minervini

Rafa Leao si riprende la scena e ribalta la Fiorentina con una doppietta che vale la vetta solitaria. Decisivo un rigore contestato dai viola: Pradè grida allo scandalo "“Errore enorme!", mentre Allegri incassa il sorpasso e si ritrova alle spalle dei rossoneri. "Ho deciso io chi tirava il penalty",

"Tudor sul filo". La Juve crolla, il Como vola: la panchina del tecnico croato vacilla. Paz mette a nudo i problemi, mentre con Real e Lazio il futuro si decide. Una settimana di fuoco per Igor Tudor, sempre più sotto pressione.