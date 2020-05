Gazzetta - Tutti negativi anche i secondi tamponi: domani il Napoli torna a Castel Volturno

Tutto ok in casa Napoli per quanto riguarda i tamponi. Dopo la prima tornata, ieri è stata effettuata anche la seconda e anche in questo ciclo tutti i risultati sono stati negativi. La squadra, dunque, è pronta a tornare a Castel Volturno già domani, quando riprenderanno gli allenamenti al centro sportivo. A riportarlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.