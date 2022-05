Genoa, l’attacco fa fatica: a secco da 4 gare esterne di campionato, peggio solo nel 1993

Il Genoa si gioca nelle ultime due partite di campionato le chance salvezza, eppure in zona gol ha un problema evidente.

Infatti il club ligure che affronterà il Napoli al Maradona, non segna da quattro gare esterne di campionato e l'ultima volta che non ha trovato il gol in più trasferte di fila in Serie A è stata addirittura nel marzo 1993 (sei).