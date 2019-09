Ghoulam regala una gara al San Paolo a un tifoso disabile, Koulibaly applaude su Twitter

Raccoglie applausi Faouzi Ghoulam, autore ancora una volta di un gran bel gesto nei confronti di un tifoso disabile. Monica Grieco tramite Twitter ha fatto una richiesta all'esterno difensivo: "Buongiorno, lui è Daniele e tifa Napoli, lo portiamo a casa al San Paolo? Ha un unico sogno. Questo". Ghoulam ha risposto, chiedendo se avesse bisogno di un biglietto. E, a risposta affermativa, ha fatto nuovamente felice un suo fan: "Ok organizzo tutto per farlo venire allo stadio. In privato mi mandi il tuo numero e ti metto in contatto con la persona che gestirà viaggio, albergo, partita e tutto, in omaggio da me. Sperando che riusciremo presto, un abbraccio e sempre forza Napoli". Anche Koulibaly ha apprezzato e l'ha mostrato su Twitter.

