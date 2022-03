Già finita la punizione di Massa: dopo l'incredibile errore su Belotti sarà 4° uomo in Atalanta-Napoli

"Palla! palla! sì, ha preso palla, vai vai...". Questo è quanto Massa ha detto a Guida in occasione del clamoroso rigore negato al Torino

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Palla! palla! sì, ha preso palla, vai vai...". Questo è quanto Massa ha detto a Guida in occasione del clamoroso rigore negato al Torino contro l'Inter. Mentre Guida è ancora ai box, la punizione di Massa è già finita: è stato infatti nominato come IV uomo per la gara che il Napoli giocherà a Bergamo contro l'Atalanta.

