Italia, prende forma lo staff di Mancini: Maccarone, Gagliardi e Ceci al fianco del nuovo ct

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Definito lo staff di Roberto Mancini: Maccarone, Gagliardi, Ceci, Roccati e Venturini con l'Italia.

Prosegue la costruzione del nuovo corso della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Dopo l'ufficializzazione del ritorno del tecnico sulla panchina azzurra, prende forma anche lo staff che lo accompagnerà nella nuova avventura. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, nelle prossime ore saranno definiti gli ultimi dettagli relativi ai collaboratori che affiancheranno il commissario tecnico campione d'Europa nel 2021.

Lo staff di Mancini: c'è anche il ritorno di Roccati

Accanto a Roberto Mancini ci saranno Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi e Giacomo Ceci, che entreranno a far parte dello staff tecnico della Nazionale. Per quanto riguarda Marco Roccati, invece, il suo ruolo sarà doppio: oltre a ricoprire l'incarico di preparatore dei portieri della Nazionale maggiore, tornerà anche a essere il responsabile dell'area portieri delle selezioni giovanili azzurre. Il ruolo di match analyst sarà affidato a Christian Venturini, completando così l'organigramma tecnico che accompagnerà Mancini nel nuovo ciclo dell'Italia.