Giornalista molestata, aperta inchiesta per molestie sessuali

Arrivano aggiornamenti in merito a quanto accaduto alla giornalista Greta Beccaglia nel postpartita di Empoli-Fiorentina di sabato pomeriggio. Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino oltre al 45enne ristoratore marchigiano autore della molestia in diretta tv ai danni della cronista, la Digos di Firenze avrebbe individuato anche un secondo tifoso autore di fatti simili. Si tratterebbe di un 45enne toscano che è stato identificato grazie alle telecamere interne dello stadio empolese.

Il ristoratore marchigiano è stato indentificato dalle telecamere di sorveglianza del 'Castellani' oltre che attraverso una telefonata anonima dalla quale è emerso nome e cognome delle immagini diffuse da tutte le televisioni nazionali. Per lui è stata aperta un'inchiesta per molestie sessuali e gli verrà comminato anche un Daspo che lo estrometterà dagli eventi sportivi per i prossimi anni.