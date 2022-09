Giornata libera per gli azzurri: fissata a domani la ripresa degli allenamenti

Dopo il successo in Champions sul campo di Glasgow, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: sscnapoli.it

