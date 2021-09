Girone C: l'Irlanda del Nord fa il regalo all'Italia, Svizzera fermata sullo 0-0

L'Italia ringrazia l'Irlanda del Nord e vede uno scenario più roseo in direzione Qatar 2022. La Svizzera non va oltre lo 0-0 a Belfast e gli uomini di Yakin, che hanno due partite in meno degli azzurri, potranno solamente agganciare i campioni d'Europa dopo la tornata di ottobre: ad attendere i rossocrociati ancora l'Irlanda del Nord a Ginevra e poi il fanalino di coda Lituania.



ITALIA-LITUANIA 5-0 - 11' e 29' Kean, 14' Urkus aut., 24' Raspadori, 54' Di Lorenzo

IRLANDA DEL NORD-SVIZZERA 0-0

Classifica

Italia 14

Svizzera 8

Irlanda del Nord 5

Bulgaria 5

Lituania 0