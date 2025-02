Foto “Giù le mani dal Napoli”, il volantino di Curva A e B contro disfattismo e tifo occasionale

“I nostri colori non sono il vostro giocattolo", inizia così il volantino firmato Curva A e Curva B: “Siamo al paradosso…Assistiamo per l’ennesima volta alla più disfattista delle forme che ormai attanaglia da anni squadra e società. Forme figlie di una Napoli distruttiva, dicotomica, che passa dall’euforia dei 1500 tifosi a Capodichino prima di Bergamo, a nefasti commenti e bieche imprecazioni pur essendo ad oggi primi in classifica, gestendo un campionato oltre le più rosee aspettative e con uno spirito di ricostruzione che solo le piccole menti non potranno percepire.

In tutte le realtà si tende a stringersi intorno alla squadra, alla città, ma qui, i nostri colori, il nostro amore, vengono spesso messi alla berlina da pseudo giornalisti-pennivendoli che per loschi interessi privati tendono a scrivere con le penne al vento…a favore!

Da una miriade di tifosotti per i quali il Napoli rimane il solo passatempo domenicale, che non venendo nemmeno allo stadio, si trasformano da migliori imprenditori ad allenatori emergenti, mentre sfilano succubi nei centri commerciali insieme alle famiglie.

Noi abbiamo il diritto di giudicare e contestate eventualmente. Noi che viviamo dei nostri colori, facciamo sacrifici onorando ovunque con la nostra presenza la nostra maglia, la nostra città. Noi che da bambini ci portavano allo stadio perchè amavamo quegli spalti, fieri dell’emozione che provavamo nel vedere quei colori. Non andavamo certo per passatempo o come location di stupidi selfie. Portateli all’Edenlandia o al cinema. Giù le mani dal nostro Napoli. Occasionali e pennivendoli. CURVA A-CURVA B!”.