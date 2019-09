Giuntoli e la telefonata alle 3 di notte all'agente di Di Lorenzo: retroscena sull'arrivo del laterale

Telefonata alle 3 di notte per strappare il sì di Giovanni Di Lorenzo. Questo il retroscena svelato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “In Empoli-Torino il laterale aveva fatto ammattire la difesa del Torino, così alle 3 di notte Giuntoli aveva chiamato il suo procuratore Mario Giuffredi in piena notte per dirgli che il calciatore doveva venire al Napoli”.