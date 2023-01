Giustizia sportiva fa paura ai bookmakers: bloccata la quota sulla retrocessione della Juve

La giustizia sportiva fa paura non solo alla Juventus, ma anche ai bookmakers.

La giustizia sportiva fa paura non solo alla Juventus, ma anche ai bookmakers. Come riportato da gazzetta.it, da Snai a Goldbet, passando per Planet Win e tutte le altre, non figura più la quota della possibile retrocessione dei bianconeri. Chi invece ha già in mano una scommessa sulla Juventus in Serie B, in assenza di specifiche antecedenti e già contenute sul regolamento dei vari operatori autorizzati dall'Aams, può stare tranquillo: la puntata sarebbe valida.