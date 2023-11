Gli utenti di TN premiano Lobotka: lo slovacco è il migliore in campo contro la Salernitana

Lo slovacco è stato votato dagli utenti di Tuttonapoli come MVP della sfida dell’Arechi contro la Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanislav Lobotka vince la palma di migliore in campo. Lo slovacco è stato votato dagli utenti di Tuttonapoli come MVP della sfida dell’Arechi contro la Salernitana. Il centrocampista azzurro trionfa con il 39% dei voti, al secondo posto Raspadori con il 35%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)