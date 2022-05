Gli utenti di TN scelgono Mertens e Koulibaly: sono loro i migliori contro il Torino

Koulibaly ha ottenuto il 31% dei voti, Mertens il 30%.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 6-1 contro il Sassuolo, il Napoli ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva. 0-1 a Torino grazie al gol decisivo firmato Fabian Ruiz. Gli utenti di Tuttonapoli.net, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno scelto non uno, ma ben due migliori in campo. Koulibaly ha ottenuto il 31% dei voti, Mertens il 30%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)