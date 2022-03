Gli utenti di TN scelgono Osimhen: è lui il migliore in campo contro il Verona

Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione hanno scelto Victor come MVP

La doppietta di Osimhen grazie alla quale il Napoli ha battuto il Verona è valsa al nigeriano la palma di migliore in campo. Un gol per tempo e tre punti fondamentali per gli azzurri contro gli scaligeri. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione hanno scelto Victor come MVP con il 49% dei voti. Al secondo posto Di Lorenzo con il 38%, distaccatissimo Anguissa al terzo posto con il 5%. Rispondi anche tu al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).