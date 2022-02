'Gol in trasferta', via anche in Coppa Italia: la modifica dalla prossima stagione

Anche in Coppa Italia come nelle coppe europee dalla prossima stagione: via la regola del gol in trasferta che vale doppio in caso di parità. Le due semifinali di Coppa Italia che si disputeranno nei prossimi giorni in doppio confronto di andata e ritorno – Milan-Inter e Fiorentina-Juventus – saranno le ultime che si giocheranno con la regola secondo la quale il gol in trasferta pesa più di quello in casa. A riportarlo è Il Messaggero, spiegando che la norma sarà modificata a partire dalla prossima stagione.