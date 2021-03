Goleada della Macedonia, in rete anche Elmas: Liechtenstein battuto 5-0

Primi punti per la Macedonia del Nord, che travolge 5-0 il Liechtenstein nella gara del gruppo J di qualificazione per i Mondiali in Qatar nel 2022. Tanta Italia nel tabellino: a segno l'azzurro Eljif Elmas, Nestorovski e l'ex Palermo Trajkovski, autore di una doppietta. Ottima la prestazione di Elmas in campo per tutto il match.