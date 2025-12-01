Ufficiale

Gran Galà del Calcio, Rrahmani nominato miglior difensore del 2024/25

di Davide Baratto

Amir Rrahmani è stato premiato come miglior difensore dell'ultima stagione sul palco del Gran Galà del Calcio 2025. Un riconoscimento importante per il kosovaro le cui prestazioni prestazioni spesso passano ingiustamente sotto traccia, ma dalle quali il Napoli non può fare a meno per mantenere la solidità difensiva che ha portato anche alla vittoria del quarto Scudetto.