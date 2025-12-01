Bremer recupera per Napoli-Juventus? Arriva la notizia dalla Continassa

Arriva un'importante notizia in vista del big match di domenica al Maradona tra Napoli e Juventus. Nonostante le speranze di Luciano Spalletti e del difensore stesso, Gleison Bremer non sarà a disposizione per la cruciale sfida contro gli azzurri. L'edizione odierna di Tuttosport conferma che il centrale brasiliano non sarà convocabile. Le sue condizioni fisiche, pur migliorando, impongono cautela, facendo slittare il suo rientro in campo.

Secondo il quotidiano, Bremer è atteso nuovamente alla Continassa per riprendere il lavoro in gruppo solo la settimana prossima, con l'obiettivo di strappare una convocazione per l'impegno successivo. Si tratta di un sospiro di sollievo per Antonio Conte, che vedrà un'assenza pesante nel reparto difensivo bianconero per la gara che si preannuncia decisiva per le ambizioni Scudetto del Napoli.