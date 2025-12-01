Ufficiale Conte eletto miglior allenatore del 2024/25: decisiva la sua cavalcata Scudetto

Antonio Conte è stato premiato come miglior allenatore dell'ultima stagione sul palco del Gran Galà del Calcio 2025. Un'ulteriore soddisfazione per il tecnico del Napoli, la cui vittoria inaspettata dello Scudetto ha indubbiamente inciso nella scelta di questa assegnazione.

Dal palco del Gran Galà del Calcio 2025, Antonio Conte ha parlato così della scorsa stagione: "Lo Scudetto dell'anno scorso è stato veramente molto lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, sapendo che bisognava fare qualcosa di straordinario per superare una squadra molto molto forte e piena di campioni come l'Inter. Siamo stati bravi a rimanere in scia, anche grazie al loro impegno in Champions. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo e i ragzzzi sono stati davvero straordinari nel fare qualcosa di speciale"-

