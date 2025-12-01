Ufficiale

Cagliari, niente conferenza stampa per Pisacane alla vigilia del Napoli

Il Napoli affronterà mercoledì alle 18, allo stadio Diego Armando Maradona, il Cagliari di Fabio Pisacane, nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida speciale per il tecnico rossoblù, nato proprio nella città partenopea e ancor'oggi fortemente legato alle sue origini.

Così come accadrà in casa Napoli, anche in casa Cagliari non ci sarà la conferenza stampa consueta della vigilia. Tuttavia, come comunicato dal club sardo, Pisacane non resterà in silenzio e rilascerà un'intervista ai canali ufficiali della società.