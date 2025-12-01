Ufficiale Gran Galà del Calcio, ADL eletto miglior presidente del 2024/25

Aurelio De Laurentiis è stato premiato come miglior presidente dell'ultima stagione sul palco del Gran Galà del Calcio 2025. Il numero uno azzurro è stato indubbiamente tra i principali artefici dello storico quarto Scudetto del club, riportando in vetta una squadra finita al decimo posto. Su tutte, sono risultate decisive le scelte di affidarsi ad Antonio Conte per la panchina ed a Giovanni Manna nel ruolo di direttore sportivo.

Di seguito un estratto delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis dal palco del Gran Galà del Calcio 2025: “Sul Napoli io sono convinto sia più forte dell’anno scorso. I giocatori nuovi vanno fatti affezionare alla nuova maglia, questi incidenti hanno permesso ai nuovi di mostrare le loro capacità. Io sono convinto che continueremo a fare un grande campionato ma va considerato che siamo in 20, bisogna avere rispetto delle altre squadre. Sarà un bellissimo campionato, siamo tutti là, Scudetti? L’emozione in quante tale non può avere riferimenti precisi, si vive in un momento. Di solito si fa una gran confusione con cos’è l’amore. Molti credono sia un’emozione invece è un momento perfetto e pochi riescono ad averlo e a valutarlo. Ci vuole grande considerazione, rispetto e sacrificio nel lavoro sempre che tu lo faccia con amore“.