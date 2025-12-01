Cosa ci ha detto Roma-Napoli: I cinque punti di Tuttonapoli

Il Napoli batte 1-0 la Roma e ritrova la vetta, a quota 28 punti, insieme al Milan. Gli azzurri hanno praticamente disinnescato la Roma, sfoggiando un pressing alto uomo su uomo, punto di forza proprio delle squadre di Gasperini. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli.net.

Uno dei migliori primi tempi della stagione - Un Napoli così convincente non si era mai visto in stagione. Ad inizio campionato soltanto le gare con Sassuolo e Fiorentina realmente convincenti, poi una serie di problemi tra infortuni e limiti di gioco. Questo con la Roma, insieme a quello con l'Atalanta, è uno dei primi migliori tempi di quest'anno. Così come la prestazione globale in tutto l'arco dei 90'. E con la Juventus l'obiettivo è consolidare questo momento.

Nuovo equilibrio - Quella che sembra essere la svolta, è arrivata all'inizio di questo ciclo di partite dopo la sosta. Il Napoli sembra aver imboccato la strada della continuità. L'infortunio di Anguissa, insieme a quello di De Bruyne e Gilmour, è una grossa perdita in termini di qualità e rotazioni, ma ha reso obbligatorio il passaggio alla difesa a tre e questo assetto tattico che ad oggi sembra cucirsi alla perfezione sul materiale umano a disposizione di Antonio Conte.

Esaltazione Neres - A giovarne sono anche i due esterni e soprattutto David Neres. È suo il gol vittoria contro la Roma. Azione di contropiede, innescato in velocità da Højlund. Nel finale qualche problemino fisico, ma si tratterebbe per fortuna soltanto di crampi. È lui il nuovo padrone della fascia destra, ma anche per il brasiliano si fa lo stesso discorso che si faceva con Politano: l'importante è sempre ruotare per appunto non rischiare di perdere alti calciatori preziosi.

Difesa solida - Tre partite, altrettante vittorie di fila e soltanto un gol subito contro l'Atalanta. Prestazioni di livello del terzetto di difesa composto da Buongiorno, Rrahmani e Beukema. Sempre pronti e attenti ad annullare qualsiasi iniziativa giallorossa, tranne una. Non solo: da braccetti Buongiorno e Beukema sembrano trovarsi persino meglio e spesso rilanciano anche l'azione. Ma ovviamente la fase difensiva inizia dagli attaccanti.

Milinkovic-Savic su Baldanzi - L'unico rischio della partita è l'invenzione geniale di Dybala per Baldanzi. Il cuore dei tifosi azzurri si è ghiacciato per una frazione di secondi: al 90' Milinkovic-Savic ha salvato il risultato sul tiro dell'ex Empoli. Probabilmente non ci sarebbe stato più modo di riportarsi in avanti, ma tutto bene è quello che finisce bene.