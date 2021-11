Grande attesa al Maradona: stadio già riempito per la cerimonia in onore di Diego

Grande attesa a Fuorigrotta per Napoli-Lazio e per la cerimonia di commemorazione in onore di Diego Armando Maradona, che si terrà prima del match. Lo stadio Maradona è già praticamente pieno (al 75%), complice anche l'apertura anticipata dei tornelli. Nessun tifoso vuole perdere la cerimonia per Diego e per questo sono già pronti ad assistere all'avvenimento all'interno dell'impianto.