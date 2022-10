Grave lutto per Vidal: il padre è stato trovato senza vita in un centro ippico in Cile

Grave lutto per l'ex centrocampista di Inter e Juventus Arturo Vidal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grave lutto per l'ex centrocampista di Inter e Juventus Arturo Vidal: il padre, Erasmo, è stato trovato morto presso un centro ippico che era solito frequentare. Il rapporto tra i due non era idilliaco a causa dei trascorsi famigliari, con il giocatore che non aveva mai perdonato il padre per aver abbandonato la famiglia quando era piccolo.

Il corpo è stato trovato dal personale di sicurezza del Club Hipico de Santiago, con i paramedici che lavorano all'interno della struttura che sono intervenuti ma senza successo perché l'uomo era già defunto. Secondo le indiscrezioni in Cile, sarebbe morto a causa di un arresto cardiorespiratorio per chock ipovolemico. A Santiago è stata comunque aperta un'indagine per capire l'accaduto.

La famiglia di Vidal non ha ancora rilasciato comunicati o dichiarazioni in merito a questo lutto. Difficile pensare ad un suo utilizzo da parte del Flamengo nella partita in programma il 15 ottobre contro l'Atletico Mineiro.