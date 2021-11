Grecia-Kosovo, le formazioni ufficiali: Rrahmani capitano

Sarà il centrale del Napoli Amir Rrahmani il capitano del Kosovo che affronterà questa sera la Grecia ad Atene. Una gara che non avrà alcun valore ai fini della classifica per le due selezioni, già aritmeticamente eliminate dalla corsa a Qatar 2022, ma che offre ad entrambe l'opportunità di concludere degnamente il proprio cammino in queste qualificazioni.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Androutsos, Hatzidiakos, Goutas, Tzavellas; Pelkas, Bouchalakis, Tsimikas; Masouras, Douvikas, Mantalos. Ct: John van't Schip.

KOSOVO (4-4-1-1): Muric; Vojvoda, Rrahmani, Fazliji, Aliti; Idrizi, Shala, Loshaj, Berisha; Rashica; Muriqi. Ct: Primoz Gliha