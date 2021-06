Guai col Fisco spagnolo per Ancelotti: chiesto al Real di sequestrargli lo stipendio

Guai per Carlo Ancelotti. Il tecnico è entrato nella lista degli inadempienti pubblicata lunedì scorso dall'Agenzia delle Entrate spagnola. Il Fisco sostiene che nonostante l’allenatore italiano abbia risieduto in Spagna tra il 2013 e il 2015, non abbia dichiarato correttamente i suoi guadagni sia dal Real Madrid che dai suoi diritti di immagine. Secondo quanto riferito da El Mundo Deportivo, l’Agenzia delle Entrate avrebbe chiesto al Real Madrid di sequestrargli lo stipendio così da recuperare la maxi-cifra da oltre 1 milione di euro che Ancelotti avrebbe dovuto versare. Il Tribunale di Madrid lo ha recentemente incriminato e Ancelotti sarà chiamato a testimoniare il prossimo 23 luglio.