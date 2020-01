Haaland fenomeno assoluto: doppietta col Borussia e sono 5 gol in meno di un'ora

Quel fenomeno di Eric Haaland non smette di stupire. Dopo la tripletta all'esordio, oggi l'attaccante norvegese ha segnato due gol nel 5-1 del Borussia Dortmund contro il Colonia. Il Napoli lo ha affrontato in Champions quando vestiva la maglia del Salisburgo. Poche settimane fa l'ufficialità del suo trasferimento in Bundesliga e ora un altro show. Fino a questo momento sono 5 gol in meno di un'ora dato che in entrambe le gare è partito dalla panchina. Il Borussia lo elogia sui social così:

Welcome to the show ️🟡 pic.twitter.com/AxX61LZxWZ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 24, 2020