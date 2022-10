Haaland o Kvara? No, è un altro il giocatore più decisivo in Europa

Per Kvaratskhelia del Napoli sono 7 i gol e 7 gli assist in questa prima parte di stagione in 13 presenze.

Chi è stato, sin qui, il calciatore più decisivo d'Europa? La risposta più ovvia sarebbe Erling Haaland, autore di 20 gol e 3 assist in appena 13 partite stagionali disputate. In realtà ieri è avvenuto il sorpasso di Cody Gakpo: grazie all'assist firmato ieri contro lo Zurigo, il 23enne giocatore del PSV Eindhoven è stato determinante in 24 reti della propria squadra (13 gol e 11 assist). Per Kvaratskhelia del Napoli sono 7 i gol e 7 gli assist in questa prima parte di stagione in 13 presenze.