Ufficiale Hamsik annuncia partita d'addio: da Lavezzi a Lobotka, quanti invitati

vedi letture

Due anni dopo l'addio al calcio, Marek Hamsik ha annunciato ufficialmente la sua partita d'addio alla quale parteciperanno tantissimi campioni ed ex compagni tra cui, ovviamente, molti giocatori che hanno condiviso con lui la lunga esperienza al Napoli. Ieri si è tenuta una conferenza stampa con tutti i dettagli svelati.

L'appuntamento è per il 5 luglio a Bratislava. Non mancheranno in molti, tra i sicuri presenti Lavezzi e Cannavaro, ma nei prossimi giorni verranno annunciati anche gli altri che prenderanno parte al match simbolico per celebrare la carriera dello slovacco, record di presenze in azzurro, 520 in 12 stagioni, ex capitano al Napoli dal 2007 al 2019.

"Sarà una delle partite più importanti che la città di Bratislava abbia mai vissuto", scrivono dalla Slovacchia. Hamsik, 37 anni, ha scelto luglio per permettere a tanti partecipanti di concludere la propria stagione dato che molti sono ancora giocatori in attività. Ci sarà anche Reina, a proprosito di ex Napoli, ma Hamsik cita anche Mertens, Cavani e Callejon: sicuro assente Higuain, spiega Hamsik, solo perché quel giorno sarà il compleanno del padre. Ovviamente presenti anche i connazionali Skriniar e Lobotka, play del Napoli.