Hamsik, che esordio col Trabzonspor: gol e assist alla prima gara in Turchia

Ottimo esordio in Turchia per Marek Hamsik. L’ex capitano del Napoli, alla prima gara con la maglia del Trabzonspor, ha trascinato i suoi alla vittoria contro lo Yeni Malatyaspor. 5-1 il risultato finale con Hamsik autore di un assist in occasione della prima rete e di un gol al 42’.