Higuain annuncia l’addio al calcio: Juve e Real lo celebrano sui social ed il Napoli (per ora) tace

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'annuncio di Gonzalo Higuain, che ha dato il definitivo addio al calcio giocato, la Juventus e il Real Madid hanno tributato un saluto all'argentino. "Grazie di tutto, Pipa", scrive il club bianconero postando un video su Twitter. "Grazie per tutto quello che hai dato al Real Madrid e al calcio. Farai sempre parte della storia di questo club, con il quale hai vinto 3 campionati, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe spagnole. Ti auguriamo il meglio in questa nuova fase della tua vita", scrive sempre sul social il club spagnolo. Tace invece per ora il Napoli, nessun tweet del club azzurro per l'ex bomber è stato pubblicato.