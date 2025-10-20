Hojlund sempre più verso il forfait per il Psv: assente nella rifinitura

Ultim'ora

Hojlund sempre più verso il forfait per il Psv: assente nella rifinituraTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
di Arturo Minervini
fonte dagli inviati Christian Marangio e Antonio Noto

Se Scott McTominay prova a stringere i denti in vista della sfida al Psv, c’è da segnalare invece l’assenza di Rasmus Hojlund nella rifinitura a Castel Volturno, alla vigilia della trasferta in terra olandese.

L’attaccante danese, alle prese con un problema al quadricipite, non è presente in gruppo nella rifinitura della squadra, probabilmente per evitare di affaticare ulteriormente il muscolo. La sua presenza contro il Psv al momento pare da escludere: nel mirino c’è la gara di sabato contro l’Inter al Maradona.