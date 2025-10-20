Horror Serie A, giornata da record negativo in assoluto: solo 11 gol in 10 partite

Ieri alle 23:20Notizie
di Davide Baratto

La giornata appena conclusa di Serie A, la settima di questo campionato, ha sancito un record storico in negativo: solamente 11 gol segnati nelle dieci gare del turno, mai si era fatto peggio nell'era del torneo a 20 squadre. Il record negativo precedente apparteneva a tre annate diverse - 2010, 2018, 2022 - con un minimo di tredici rete in una singola giornata. Ebbene, in quest'occasione si è riuscito a stabilire un nuovo dato horror: solo 11 gol, solo due partite con una rete per parte, solo una gara con almeno tre marcature. 

Di seguito i risultati ed i marcatori di questa 7ª giornata di Serie A:

PISA-VERONA 0-0

LECCE-SASSUOLO 0-0

TORINO-NAPOLI 1-0
Marcatore: Giovanni Simeone

ROMA-INTER 0-1
Marcatore: Ange-Yoan Bonny

COMO-JUVENTUS 2-0
Marcatori: Oliver Kempf, Nico Paz

GENOA-PARMA 0-0

CAGLIARI-BOLOGNA 0-2
Marcatori: Emil Holm, Riccardo Orsolini

ATALANTA-LAZIO 0-0

MILAN-FIORENTINA 2-1
Marcatori: Robin Gosens (F), Rafael Leao x2 (M)

CREMONESE-UDINESE 1-1
Marcatori: Filippo Terracciano (C), Nicolò Zaniolo (U)