Ansa - L'isolamento a Castel Volturno non comincerà subito: si lavora per riaprire l'hotel adiacente

E' attesa per stasera il risultato dei tamponi effettuati al gruppo-squadra del Napoli, ma il ritiro di Castel Volturno potrebbe non cominciare subito. Il motivo? Lo spiega l'Ansa, facendo sapere che l'albergo adiacente al centro sportivo di Castel Volturno non ha riaperto dopo il lockdown e ora ol Napoli starebbe lavorando insieme ai gestori per approntarlo alla nuova normativa anti-Covid. Quando l'hotel sarà pronto, secondo fonti interne alla società partenopea, si comunicherà all'ASL che quello è il luogo scelto per chiudersi nella bolla.