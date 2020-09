As elogia la prova di Fabiàn con la Spagna: "Fondamentale, forma spettacolare!"

Pareggio per la Spagna in Nations League contro la Germania, 1-1 il risultato finale. Prova sontuosa quella dell'azzurro Fabiàn Ruiz, come riportato dal quotidiano spagnolo As che ne ha steso gli elogi dopo il match: "La sua condizione fisica è spettacolare. Attacca, difende... È fondamentale in entrambe le aree. Ha avuto molto successo nell'attraversare le linee, sia con passaggi filtranti ma anche battendo gli avversari con il suo buon passo. In questo momento è fondamentale in questa nazionale".