BBC - Premier oscurata in Cina: punita la solidarietà nei confronti del popolo ucraino

La Cina ha deciso di oscurare le partite di Premier League. Come riporta la BBC, la società detentrice dei diritti televisivi nel Paese asiatico, iQiyi Sports, non trasmetterà le sfide del massimo campionato inglese in programma nel weekend per protesta nei confronti delle iniziative di solidarietà al popolo ucraino che sono state intraprese da tutte le società. Una punizione che si spiega con l'alleanza politica tra Cina e Russia.