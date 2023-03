Canal Plus - Accoltellati due tifosi dell'Eintracht, coinvolto anche un ex calciatore francese

L'emittente Canal Plus riferisce che almeno due tifosi tedeschi sarebbero stati accoltellati questo negli scontri di questo pomeriggio.

Mentre continua la guerriglia urbana sul lungomare di Napoli, nei pressi dell'albergo che ospita i tifosi dell'Eintracht Francoforte, l'emittente Canal Plus riferisce che almeno due tifosi tedeschi sarebbero stati accoltellati questo negli scontri di questo pomeriggio. A farne le spese anche Grégory Sertic, ex calciatore di Bordeaux e Marsiglia, oggi collaboratore proprio dell'emittente francese. "Pensavano fossi tedesco", ha spiegato: e così si è ritrovato coinvolto in un tafferuglio all'esterno dello stadio tra tifosi napoletani e tedeschi. A riferirlo è il sito Fanpage.it.