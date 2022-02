CdM - Video Insigne, la spiegazione del capitano: messaggio per un positivo al Covid

In queste ore ha fatto discutere un videomessaggio di Lorenzo Insigne, pubblicato sui social dal consigliere Francesco Emilio Borrelli. La versione online del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il destinatario del video, è una persona che Insigne non conosce. Il giocatore - si legge - ha raccontato a persone a lui vicine che sarebbe stato avvicinato alla Stazione ferroviaria di Afragola, sabato scorso, mentre era in partenza per Roma da un ragazzo che gli ha chiesto di fare il video. Insigne sostiene che gli è stato detto di augurare “presta libertà” a un ragazzo contagiato dal Covid e recluso in casa.