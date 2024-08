Prima pagina Cds Campania: "Napoli, serve altro"

vedi letture

"Napoli, serve altro", titola l'edizione campana del Corriere dello Sport per raccontare della vittoria in Coppa Italia sul Modena arrivata solo ai calci di rigore. Conte passa il turno "ma va aiutato: ora i rinforzi", si legge sul quotidiano sportivo che aggiorna: Neres in chiusura, Lukaku spinge. Di seguito la prima pagina integrale